La tempête Ophelia a traversé la France durant la journée de lundi avant d'atteindre l'Irlande du Nord, où 16.000 habitants étaient sans électricité.

Soleil et ciel ont pris une teinte orangée dans le sud de l'Angleterre, y compris à Londres, en raison de la poussière amenée d'Afrique et d'Europe du Sud par la tempête. Le phénomène a amené des internautes à s'interroger avec humour sur l'imminence d'une apocalypse liée au Brexit.

Pour les experts de ces phénomènes météorologiques, Ophelia restera dans les annales comme le plus important ouragan ayant jamais été enregistré aussi à l'est au-dessus de l'océan Atlantique, et le premier depuis 1939 à s'avancer autant vers le nord.

Voici quelques images magnifiques du ciel jaune en France.