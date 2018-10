Les images de la pâte à tartiner, version chocolat blanc, créent le buzz. Alors, chimère ou plaisir accessible ?

Aucune pâte à tartiner ne fait plus perdre la raison que celle préparée par le groupe Ferrero. Pour rappel, il y a quelques mois, une promo massue, pratiquée sur la mixture chocolatée, avait viré à l'émeute en France...

Depuis plusieurs jours, photos et vidéos font le tour de la Toile, réveillant l'appétit des millions de consommateurs du produit, peu avare en sucre et en huile de palme. On y aperçoit un pot de Nutella... blanc !

Il est temps de désamorcer la bombe (calorique) : Ferrero n'a jamais commercialisé de Nutella blanc. Les images qui circulent actuellement sur la Toile ne montrent en aucun cas un produit officiel. Ce qui ne veut pas dire que la blanche mixture n'a jamais été préparée : la blogueuse food autrichienne Vera Patarcic, alias Aufstrichqueen Vera, en avait notamment mitonné. De là à pouvoir l'acquérir dans nos rayons demain, il y a un pas... de géant. La demande pourrait, toutefois, contraindre Ferrero à envisager l'option un jour. En attendant, le Nutella blanc reste le Monstre du Loch Ness des pâtes à tartiner !