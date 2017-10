L'image est saisissante, et pour cause elle est plus qu'inhabituelle. Alors qu'un A330 de la compagnie Air Berlin était en phase d'atterrissage à l'aéroport de Düsseldorf après près de neuf heures de vol en provenance de Miami, l'aéronef a mis un terme à sa descente pour tourner autour de la tour de contrôle de l'aéroport, où la compagnie avait installé l'une de ses bases. Dans le jargon, on appelle cela un "go-around". Assez habituelle, cette procédure est utilisée lorsqu'un avion interrompt un atterrissage, par exemple en raison de bourrasques de vent. Elle est néanmoins exceptionnelle dans le cas de vols inauguraux ou d'adieux et " diffère d'une manœuvre classique". Ce qui fait dire au porte-parole de l'autorité allemande du contrôle aérien que les " raisons doivent être clarifiées".





Après avoir demandé l'autorisation aux contrôleurs aériens locaux de réaliser un survol de la piste, le pilote a finalement opté pour un survol suivi d'un virage serré à gauche à proximité de la tour de contrôle. Si les images ci-dessus, filmées précisément depuis la tour où l'on entend des applaudissements, restent rares et valent le détour, les autorités allemandes ont néanmoins ouvert une enquête pour infraction au code aérien.





Selon divers médias britanniques et l'agence Reuters, le bureau fédéral de l'aviation allemande s'interroge sur la potentielle mise en danger des 200 passagers présents à bord, ainsi que du personnel au sol, lors de cette manœuvre, qui s'est déroulée à une hauteur comprise entre 30 et 60 mètres comme indiqué sur le site spécialisé Flightradar24.





La compagnie, qui sera reprise par le géant Lufthansa, a déjà fait savoir par voie de communiqué que les pilotes avaient été purement et simplement suspendus. Bien que personne n'ait été blessé et que les 200 personnes à bord ne se soient pas plaint du virage soudain, Air Berlin affirme que " la sécurité passe toujours avant toute autre chose" et que l'incident " est considéré avec le plus grand sérieux".





Pour sa défense, le pilote a indiqué à la télévision allemande ZDF qu'il " voulait dire au revoir d'une manière marquante, digne et émouvante".