Le 11 avril, la prof de fitness a collaboré avec The Cybersmile Foundation, un organisme américain qui lutte contre la cyber-intimidation et l'agence créative londonienne adam&eveDDB pour réaliser une story Instagram dans laquelle son corps est transformé en fonction des commentaires et suggestions des internautes et autres trolls.Douze heures après sa diffusions, cette campagne virtuelle avait déjà engendré plus de 150.000 vues. La story Instagram sera d'ailleurs visible pendant un mois dans la section "Highlights" sur le compte de Chessie King.L'influenceuse ne s'attendait pas à un tel impact:L'objectif de cette campagne est aussi de sensibiliser à l'acceptation de son corps, au "body-positive", comme l'appellent les anglophones., a ajouté Dan Raisbeck, co-fondateur de Cybersmile Foundation.