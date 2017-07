Ce n'est un secret pour personne : Donald Trump adore jouer au golf. Selon NBC News, il aurait même passé 1/5 de son temps sur les greens depuis qu'il est président.

Mais c'est une information beaucoup plus insolite qui a été révélée par le New York Post. Afin de s'assurer d'être le king sur les cours, Donald Trump aurait fait débrider sa voiturette de golf. De cette manière, il roulerait "deux fois plus vite que les autres" et pourrait leur passer devant.

"Il y avait une règle dans le Club de Golf de Westchester (ndlr : qui appartient à Trump), il était autorisé à dépasser les autres joueurs qui étaient devant lui sur le cours", peut-on lire dans le journal. Une pratique qui pourrait être mal vue par les autres joueurs...

"Mais les membres adorent ça. Il a beaucoup de respect pour eux et si les membres n'avaient pas été d'accord, il ne l'aurait jamais fait. Il s'amusait à saluer les autres membres lorsqu'il les dépassait et, eux, adoraient vraiment la plaisanterie", conclut une source au journal.