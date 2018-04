Le moment, n'étant déjà pas assez terriblement gênant, a été repris par de nombreux internautes, qui se sont évidemment amusés à faire pulluler la vidéo sur les réseaux sociaux et à la détourner.













Une fois n'est pas coutume, Melania ne semble pas vraiment gênée, elle, de refuser à chaque fois de tenir la main de son époux. Voici, juste pour le fun, un petit récapitulatif des moments les plus embarrassants pour POTUS. Et les plus marrants pour nous.





















Cette fois-ci, Donald Trump persiste encore, et encore, sans jamais conclure. Melania n'avait tout simplement pas l'intention de laisser son mari lui tenir sa main pour les photos officielles lors de la rencontre avec le chef d'Etat français Emmanuel Macron et sa femme, Brigitte.