En Russie, un conducteur peu à son affaire a signé un carnage en sortant de son emplacement de parking.





Ce qui devait être une simple manœuvre pour sortir d'un emplacement de parking s'est transformé en cauchemar pour le conducteur en question, mais aussi pour les propriétaires de quatre véhicules stationnés à proximité.





Après avoir éraflé la première voiture à sa gauche, il a accéléré brusquement et est allé percuter violemment celle à sa droite qui est elle-même allée toucher deux autres voitures. Après plus d'une minute de manœuvres brusques, le conducteur parvient à sortir de son emplacement, non sans manquer d'aller faire des dégâts sur une cinquième voiture, avant de partir en douce.





Ivre ? Sous l'emprise d'une substance ? Impossible à dire. Toujours est-il qu'en plus d'avoir causé pour quelques milliers d'euros de dégâts, ce conducteur n'a pas arrangé son cas en commettant un délit de fuite.