Après avoir mangé des pâtes qu'il a lui-même qualifiées d'immondes, David Antoine a donné une mission un peu particulières à deux de ses acolytes sur Radio Contact. Il a ainsi demandé à Nathan Soret et Thibaut Fassuleto d'aller chercher, pour lui, une assiette des meilleures pâtes de Milan avec l'obligation d'être revenus dans le studio pour l'émission de fin de journée, à 17 heures. L'opération était sobrement nommée #MissionSpaghetti.

Débarqués à Milan en début d'après-midi, les deux animateurs se sont rendu compte que sortir de l'aéroport pour trouver des pâtes fraiches dans un restaurant serait peine perdue puisque l'aéroport de Milan Malpensa se trouve au milieu de nulle part, à une heure de route de Milan...











Des réactions négatives sur les réseaux Ils se sont donc rabattus sur des pâtes servies au sein de l'aéroport (et donc probablement industrielles, mais bon, les goûts et les couleurs...) et d'un paquet de parmesan vendu en grande surface, balançant le tout dans une boite avant d'annoncer, tout fièrement, avoir trouvé les meilleures pâtes de tout Milan.

Très proche de sa communauté Facebook, David Antoine leur propose très régulièrement des défis, des concours,... pour animer au mieux sa page et ses très nombreux fans.





Sur ce coup-là, par contre, tous ne l'ont pas suivi dans son aventure. Outre la qualité probablement relative de ces pâtes, de nombreux internautes semblent se questionner sur la pertinence du défi. Il faut dire qu'en terme d'empreinte écologique et de coût des billets, il y avait moyen de faire mieux. Et puis, surtout, on est sans doute très loin des meilleures pâtes de tout Milan... tant la pasta est une institution dans la Grande Botte !





Si bon nombre des défis de David Antoine sont plutôt drôles, originaux et bien sentis, celui-ci n'était sans doute pas le plus indiqué.