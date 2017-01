La cérémonie des Globes de Cristal où la presse française récompense des artistes français avait lieu au Lido de Paris avec comme présidente du jury Catherine Deneuve. Seulement voilà, la soirée émaillée de problèmes de sons et autres moments gênants laissait un peu à désirer.

Fabrice Luchini, lorsqu'il est monté sur scène pour récupérer son prix récompensant son spectacle Poésie ?, n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de cette cérémonie retransmise en direct sur C8 avec toute la verve qu'on lui connaît.

"Véronique Sanson chantait devant vous et les mecs continuaient à jacqueter comme des fientes. C'est extraordinaire. (...) Je suis tellement heureux d'être là avec vous dans la soirée la plus hallucinante, la plus démente, la plus absurde."

Un passage qui a étonnement disparu du compte officiel des Globes de Cristal sur Dailymotion qui n'en a gardé que la partie la moins critique.

