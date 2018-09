Avant de secourir le nourrisson et de prévenir la police, l'homme a pris un cliché de cette scène surréaliste et l'a posté sur les réseaux sociaux. "J'ai pensé à ma petite fille" écrit-il. "Je ne comprends pas comment on peut être si négligent, certaines personnes ne méritent pas d'avoir des enfants."













Sur le réseau social, les internautes étaient partagés. D'un côté, certains ne comprenaient pas comment certains parents pouvaient laisser leur progéniture sans surveillance. De l'autre, plusieurs personnes ont commenté en trouvant cela idiot de prendre une photo alors qu'un bébé est en situation de danger.





Selon la presse locale, qui se base sur des propos de la police, le bébé se serait échappé par la porte d'entrée de la maison.