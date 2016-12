En France, une nouvelle campagne de sécurité routière a lieu actuellement: #OsezDireNon. Il faut dire que le timing est parfait, vu que le réveillon de Noël vient de se terminer et que celui de la Nouvelle Année arrivera dès demain.





Le message que veulent faire passer les responsables de la campagne est assez simple: si un conducteur a trop bu, il faut refuser de monter dans sa voiture et le dissuader de prendre le volant. Dans le cadre de cette campagne, de nombreux dessins sont diffusés sur la page Facebook de la sécurité routière française et certaines stars du petit écran participent également.



C'est ainsi qu'Enora Malagré a livré un témoignage assez bouleversant, racontant une fin de soirée parisienne au cours de la quelle elle et ses amis ont refusé de monter dans le véhicule d'un autre ami, ivre: "On dit non une fois, on dit non deux fois, on dit non trois fois. Et on est content de dire non. Parce qu'aujurd'hui on est en vie. Et lui malheureusement, sur le trajet, ben il est mort."