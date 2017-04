Kids Cancer Care, Sofia, sa sœur, a décidé de se raser la tête. Dans son action, elle a été suivie par 68 élèves de son école. La vidéo, relayée par Radio Canada et ICI Alberta , se déroule à Calgary. Rand est atteint d'un cancer. Pour le soutenir et surtout pour apporter des fonds visant à faire livrer des repas aux domiciles des familles des malades, dans le cadre d'une collecte pour l'association, Sofia, sa sœur, a décidé de se raser la tête. Dans son action, elle a été suivie par 68 élèves de son école.





Si le but initial de la fillette était de récolter 500 dollars, ses espérances les plus folles ont été dépassées puisque c'est bien plus que 20.000 dollars qui ont été récoltés grâce à cette incroyable action.



Sur la vidéo, on peut voir la petite Sofia fondre en larmes au moment où un coiffeur rase sa chevelure blonde.





L'histoire est d'autant plus touchante que Sofia, qui ne s'était jamais coupée les cheveux avant de tourner cette vidéo, a déjà perdu sa maman des suites d'un cancer il y a cinq ans de cela.





Rand, son frère, a encore un long chemin à parcourir, mais il semble répondre positivement aux traitements.