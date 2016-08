Soleil, plage et palmiers: l'étonnant clip de promotion pour le tourisme en Syrie (VIDEO)

Divers





Dans le clip relayée par BFM TV - clip durant un peu plus d'une minute et qui se veut assez répétitf -, on peut apercevoir des clichés de plage sous le soleil, de palmiers et de gens qui se baignent. Du côté du ministère syrien, on justifie cette campagne en affirmant que près de 30% de personnes supplémentaires sont entrées sur le territoire durant la dernière année écoulée. Mais sans préciser s'il s'agit bien de touristes...





En Syrie, la vidéo a été accueillie de façon mitigée. Si des habitants soutiennent l'idée qu'il faut redorer l'image du pays, d'autres, majoritaires, estiment que le pouvoir est complètement à côté de la réalité.





Une chose est sure: les Syriens et Syriennes directement touchés par le conflit et plongés dans la souffrance depuis plusieurs années ne verront pas cette campagne d'un bon oeil.

Une initiative pour le moins étonnante de la part d'un pays qui est en guerre depuis cinq ans et dont les principales images qui nous parviennent sont celles d'atrocités.