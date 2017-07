Il l'avait dit, il l'a fait.

Cet internaute avait promis sur les réseaux sociaux qu'il se ferait tatouer le nom de l'ex-capitaine de Chelsea sur les fesses si celui-ci signait dans son club fétiche, Aston Villa. Or, ce lundi, le club anglais de D2 a officialisé la venue du footballeur dans son équipe.

Ni une ni deux, @MrMrbear9 a donc honoré son pari et s'est fait tatouer "John Terry. Captain Leader Villan. SOTC" sur le postérieur, explique BFM.

Un pari qui était loin d'être perdu d'avance puisque Terry, qui a notamment remporté une Ligue des champions (2012), cinq titres de champion d'Angleterre (2005, 2006, 2010, 2015 et 2016) et quatre Coupes nationales (2007, 2009, 2010, 2012), aurait reçu des offres de Bournemouth, Galatasaray, West Bromwich et Swansea.