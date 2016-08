Divers





Un tram n'a plus de frein et fonce à pleine vitesse sur un groupe de cinq personnes. Vous avez la possibilité d'aiguiller le tram vers une autre voie et percuter une personne. Que faites-vous ?





Voilà le dilemme face auquel s'est retrouvé le fils d'un professeur de psychologie. A priori, il n'y a que deux choix. Et pourtant, cet enfant va en faire un troisième plutôt radical.