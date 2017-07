Un Airbus 380 de la compagnie Emirates Airline a tenté de se poser à l'aéroport de Nice mais les vents violents qui balaient le sud-est de la France l'en ont empêché dans un premier temps.Sur les images, on peut voir l'avion se rapprocher du sol avant de reprendre de l'altitude.Pour sa deuxième tentative, l'Airbus a utilisé la technique du "crabe", une approche de la piste en biais. Il se remet alors bien droit quand les roues arrières touchent le sol.Selon, l'aéroport de Nice a dû fermer une piste et une dizaine d'avions ont raté leur première approche. Trois avions ont ainsi été déroutés vers Marseille et Montpellier.