Les faits se sont déroulés sur l'autoroute M40, en Angleterre. Le conducteur d'une Golf gris métal a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il se trouvait sur la bande de droite (la plus rapide). Après un demi tête-à-queue, la voiture se retrouve à cheval entre la bande de droite et celle du milieu. Le bus qui la suivait, et qui heureusement avait respecté une distance de sécurité suffisante, a brusquement freiné pour échapper à la collision.





A quelques centimètres près, le drame a été évité. Les 47 passagers du bus ainsi que ceux de la Golf s'en sont sortis indemnes.