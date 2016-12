La vidéo diffusée par un motard liégeois ne passe pas inaperçue.

En deux jours en effet, ce sont plus de 35.000 vues qui sont déjà comptabilisées. Raison de cet "engouement" ? Le "presque" accident entre le motard et le bus. Et surtout la réaction du chauffeur.

Difficile de dire qui du motard ou du chauffeur vole la priorité à l'autre… ce qui est sûr, toutefois, c'est que le chauffeur du bus n'est pas commode. Images.