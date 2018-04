La scène se déroule dans une résidence privée avec piscine dans un quartier de Sao Luis au Brésil. Un bébé s'est approché un peu trop près de l'eau et a glissé.Son grand frère, âgé de 7 ans, a entendu la chute et s'est précipité dehors pour sauver le petit.Une histoire qui finit bien mais qui rappelle qu'une piscine non protégée peut s'avérer fatale pour les bébés.