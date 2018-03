Les faits remontent déjà au 14 mars. Alors qu'il attendait le métro à la station De Brouckère, un homme est calmement descendu sur les rails pour faire face la rame qui était en train d'arriver. Pris de panique, de nombreux usagers ont fait des grands signes en direction du chauffeur afin que celui-ci arrête le véhicule avant la catastrophe. Une femme est également descendue sur la voie afin de raisonner l'homme.





C'est Jennifer, 23 ans, qui a tourné la vidéo qui, depuis, circule en masse sur les réseaux sociaux. Sur le site de RTL Info, elle a décrit la scène surréaliste à laquelle elle a assisté: "On ne comprenait pas. Il s'est mis au milieu de la voie et attentait. Il était calme mais tout le monde autour a commencé à paniquer. (...) Le chauffeur a tiré la sonnette d'alarme et s'est arrêté à quelques mètres de l'homme. (...) Pour moi, cela ressemble à un appel à l'aide (de l'homme)"





La STIB confirme





Contactée par RTL, la STIB a confirmé qu'un incident avait bien eu lieu le 14 mars à 23h30. Elle insiste aussi sur le double risque encourru par toute personne descendant sur les voies. Outre la possibilité d'être heurté par une rame, il existe aussi un second risque qui est celui d'être électrocuté, 900 volts étant nécessaires pour faire circuler les métros sur les rails...