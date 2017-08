" Bonjour, ma petite amie va passer un enterrement de vie de jeune fille ce week-end au Filthy. Je me demandais si je pourrais payer un membre du staff pour garder un oeil sur elle et m'assurer qu'aucun homme ne soit présent à sa table, etc."





Telle fut la requête d'un homme, manquant visiblement de confiance en sa dulcinée, pour vérifier que la dame en question ne fasse rien de préjudiciable à son couple.





Et d'ajouter à sa démarche, déjà bien intrusive : " Je ne souhaite pas que le groupe se rende compte qu'un membre de l'équipe les observe !"





Assez logiquement, le pub du nord-est de l'Angleterre a rejeté la demande de cet homme, qui a donc dû garder sa jalousie et son manque de confiance pour lui.





" A n'importe qui d'autre qui nous payerait pour espionner leur partenaire... nous sommes un bar, pas des enquêteurs privés, ou des pervers professionnels."