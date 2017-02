C'est une performance exceptionnelle à laquelle les fans de Singer 2017, télé-crochet musical chinois, ont pu assister lorsque Dimash Kudaibergenov, jeune chanteur kazakh, est monté sur scène !





Le jeune homme ne s'est en effet pas contenté d'une prestation timide et a littéralement bluffé le jury, le public... et les réseaux sociaux avec sa voix et son interprétation assez hallucinante de SOS d'un terrien en détresse du regretté Daniel Balavoine.





Vue plus de quatre millions de fois sur Facebook, la vidéo a également récolté plus de 30.000 likes !