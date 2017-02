Le plus grand festival de poker d'Océanie vient de se terminer avec la fermeture des "Aussie Millions" auxquels ont d'ailleurs pris part plusieurs Belges dont Kenny Hallaert (6e des derniers championnats du monde) et Thomas Boivin qui a remporté à Melbourne un tournoi intermédiaire, qui a tout de même permis au Carolo d'empocher 82.000€.Mais le plus grand exploit de l'événement est signé Shurane Vijayaram. Ce "monsieur tout le monde" est certes un amateur de poker, familier des tables de cash game (version du jeu où l'on joue directement son argent), mais il disputait là un de ses tout premiers tournois au plus haut niveau. Et pour cause, le jeune joueur s'est inscrit un peu par hasard à un tournoi qualificatif pour l'événement principal, dont le droit d'entrée était de 7.000€. Mais plutôt que de payer cette grosse somme afin de prendre part au plus gros tournoi de l'hémisphère sud, le joueur a obtenu son billet d'entrée en remportant un tournoi "satellite" à 91€. Il s'est ensuite assis au milieu des professionnels des quatre coins du monde et a réussi l'exploit de tous les battre ! Il lui a évidemment fallu beaucoup de chance pour y parvenir, mais aussi un minimum de savoir faire...Vijayaram a donc triomphé devant 724 autres joueurs venus tenter leur chance, remportant le premier prix d'une valeur de 1,12 million d'euros. Et il l'a même fait au terme d'une dernière main épique. Le joueur a en effet payé la mise à tapis de son adversaire alors qu'il avait une simple paire de cinq. Sa longue réflexion lui a permis de déduire que son adversaire était probablement en plein bluff.Après son triomphe, cet inconnu du milieu du poker a simplement expliqué ceci à nos confrères de PokerNews:La suite, on la connait : une qualification pour seulement 91€ et une victoire à plus d'un million d'euros !. Sage décision !