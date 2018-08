Le journaliste Kevin Negenghi (ESPN) voulait fêter la première fois qu'il se rendait au tournoi de baseball "Little League World Series".

Le tournoi de baseball "Little League World Series" se déroule en ce moment à Williamsport (Pennsylvanie) aux Etats-Unis. Le journaliste et présentateur de la chaîne ESPN Kevin Negandhi se rendait pour la première fois sur place et a dû relever un défi surprenant : se jeter dans la boue du haut d'une colline.

Un drôle de défi qui a bien fait rire les internautes même si le journaliste a ruiné son costume.