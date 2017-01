Une entreprise américaine a dévoilé son futur produit lors du CES, le célèbre salon de Las Vegas dédié à l’innovation technologique : un lit connecté qui s’adapte à ses occupants et à leurs habitudes de sommeil.

Une fois bien installé sous la couette, le Sleep Number 360 va de lui-même comprendre si vous avez froid aux pieds, déterminer les zones concernées et les réchauffer jusqu’à une température acceptable.

Le matelas va enregistrer vos battements de coeur, votre manière de respirer et vos différents mouvements, afin de s’adapter à votre comportement et être encore plus agréable la nuit suivante. Toutes ces informations seront disponibles via une application smartphone.

Enfin, s’il capte des ronflements, le “smart bed” va redresser automatiquement la partie oreiller pour libérer les voies respiratoires.

Attention, car la technologie a un coût : pas moins de 6000 euros ! Le prix à payer pour passer des nuits tranquilles ?