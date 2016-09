Un nouveau pari fou: traverser la Manche en kayak

Divers

Ils sont actifs sur Facebook depuis le 11 avril. Sur le site de financement participatif Ulule , 45 contributeurs leur font confiance. Ils leur restent 26 jours pour récolter 3% de la somme nécessaire à la réalisation de leur pari. Autant dire que l'objectif des 2.625 £ (3.100 euros) est atteint.

Les paramètres de leur challenge, ils les connaissent: il leur faudra sept à dix heures d'efforts pour rejoindre la Belgique et accumuler 60 kilomètres de traversée. Par sécurité, ils ne sont que huit Belges à se préparer pour l'expédition. "Notez qu’aucun des participants n’a fait de kayak, mis à part une descente de Lesse, avant de s’engager, ce qui renforce le côté challenging...", prévient l'équipe sur sa page de financement.

Un défi... interdit

Le départ se fera d'Angleterre, et non de France ou de Belgique. "Nous avons appelé tous les clubs de kayak à l'horizon, tous nous ont dit que c'était interdit et bien trop risqué. L'organisation a été chauchemardesque", nous confie Bernard de Burlin, l'un des participants. Mais il précise que ce challenge n'est pas une course: peu importe l'heure d'arrivée, le but est que les huit kayaks arrivent à bon port. "Nous voulions d'abord le faire pour le dépassement de soi, pour l'aspect physique de l'épreuve. Plus tard, nous avons réalisé que nous voulions faire passer un message, prouver que les entrepreneurs, les indépendants, souvent vus comme individualistes, peuvent se lancer dans des causes comme celle-ci."

"ll faudra faire attention aux plus gros bateaux"

"C’est un challenge à de multiples niveaux, lit-on sur le crowdfundng. Cela représente un bel effort continu. La technique de kayak de mer et de navigation augmente également la difficulté du challenge." Mais les compétiteurs d'"Over Our Top" nous l'assurent: tous entrepreneurs à Bruxelles et dans le pays, ils ont l'esprit de compétition. "Il a d’abord fallu organiser et lancer la préparation grâce à des professionnels."

Remuer la pagaie, oui, mais pas que pour la reconnaissance. Les fonds récoltés serviront à soutenir deux oeuvres: "The Ocean Cleanup Foundation", l'initiative d'un jeune hollandais, relayée par les médias du monde entier, qui consiste à nettoyer les océans avec de géants filets; mais aussi la "Maison des gais lurons", un centre d'accueil et de séjour destiné aux enfants malades issus de milieux en difficulté. "Parce qu'il n'y a pas d'Océan "B" et que les entrepreneurs ont un role sociétal", l'équipe se jettera à l'eau la semaine prochaine.