On dirait presqu'un vrai ! Chapeau sur la tête, veste rouge au corps, Marshall Scott peut se targuer d'avoir toute la panoplie du parfait petit Coldstream Guard. Présent au château de Windsor lors d'une relève de la garde, le petit garçon, qui fêtait son quatrième anniversaire, a eu la belle surprise de voir l'un d'eux terminer son tour... par un geste magnifique.

En effet, Paul Edden a fait demi-tour (dans les règles de l'art !) pour faire une photo avec Marshall, qui s'est empressé de faire un salut militaire pour immortaliser ce moment magique. "Mon épouse et moi allons avoir un petit garçon et je me suis souvenu petit m'être tenu debout au château d'Edimbourg, en espérant obtenir une photo avec un soldat", explique-t-il dans le London Evening Standard, dans des propos traduits par le Huffington Post. "J'ai remarqué Marshall qui portait notre uniforme. Le voir ainsi m'a rendu fier de ce que je fais."





La maman de Marshall, Imogen, a quant à elle posté des photos de cet événement sur sa page Facebook, indiquant que beaucoup de gens s'étaient arrêtés pour prendre le temps de souhaiter un joyeux anniversaire au gamin. "Le meilleur anniversaire qui soit", conclut-elle. Le corps d'infanterie des Coldstream Guards a affirmé de son côté qu'une place était réservée pour Marshall d'ici 2029. Le temps pour lui de peaufiner son salut !