Sur Fox News, le présentateur Raymond Arroyo a voulu faire un selfie avec sa consoeur Laura Ingraham pour fêter la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême. Mais l'exercice s'est avéré plus périlleux que prévu. Bières en main, ils ont voulu se rapprocher mais l'homme est tombé de sa chaise. Et la réaction d'Ingraham vaut le détour puisqu'elle a repris la main sur l'émission et enchaîné comme si rien ne s’était passé.

La séquence a très vite été partagée sur les réseaux sociaux.

La présentatrice a dû se justifier sur Twitter, expliquant qu'il ne s'agissait que d'une blague en référence à un précédent sujet sur les morts accidentelles à cause des selfies.