"Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu", crie, paniquée, la femme d’Aselineko.

Ce dernier était en train de faire une session freestyle - avec sa femme et sa fille dans sa voiture - en direct sur Instagram. "Il gît sur le sol, aidez-moi s’il vous plaît." En effet, après que la compagne du rappeur ait eu le réflexe de mettre leur fille à l’abri une fois que son homme s’est fait tirer hors du véhicule, plusieurs coups de feu ont été entendus.

Des tirs qui n’ont laissé aucune chance au rappeur de 18 ans… Et un nouveau drame aux États-Unis après le meurtre, il y a quelques semaines, de XXXTentacion.