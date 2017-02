Les clients israéliens de la chaîne de fast food se verront en tout cas offrir un sex toy à l'achat d'un "Adults meal " pour deux en ce jour de Saint-Valentin, histoire sans doute de pimenter la soirée . Ce happy meal pour couples est uniquement disponible ce mardi à partir de 18 heures - pas de possibilité de sieste améliorée, donc -et ce aux personnes âgées de 18 ans et plus (la carte d'identité sera exigée en cas de doute).

Burger King est un peu plus romantique chez nos voisins français: c'est fois ce sont des gobelets à deux pailles qui sont proposés aux couples afin de les rapprocher après avoir ingurgité un Whopper. Et bien entendu plus si affinités…