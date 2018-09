Deux clans s'opposaient, les pour et les contre.

A 49 ans et enceinte de son troisième enfant, l'actrice russe Evelina Biedans faisait partie du premier clan. Face à elle, une directrice de théâtre, Elena Lebedeva s'en est pris directement au fils de l'actrice.



"Vous voulez donner naissance à un autre enfant malade ?", a-t-elle demandé à la future maman. "Personne n’a besoin d’un enfant trisomique. Ni vous, ni la société !", s'est-elle exclamée.



Une attaque qui n'a pas plus à Evelina Biedans qui s'est immédiatement levée et dirigée vers l'autre femme. "Espèce d’idiote, je vais t’en coller une !", lui a-t-elle lancé avant de la frapper plusieurs fois et de reprendre : "Tu peux dire ce que tu veux à mon propos, mais ne touche pas à mes enfants !".

Le message est visiblement bien passé.