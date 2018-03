ShaeLynn Madplume, une jeune Américaine, décide de repasser par un snack après une soirée avec des amis.Alors qu'ils sont en train de commander des pittas, une amie de ShaeLynn sort son smartphone pour filmer la conversation houleuse entre une autre de ses copines et la serveuse. La séquence ne montre qu'une partie de la discorde. Dans cette vidéo, on peut parfaitement voir l'employée demander à la clienteavant de cracher dans la préparation et de lui envoyer à la figure.

ShaeLynn Madplume a, elle, publié un mot sur sa page Facebook pour expliquer ce qui a mené la serveuse à commettre cet acte et le dénoncer.

La jeune femme explique qu'elle et ses amis avaient vérifié au préalable que l'établissement était bien ouvert. Ils ont, selon son post sur le réseau social, été très mal reçus par la serveuse, qui déclarait être "très fatiguée" et ne plus vouloir être au travail à 2h du matin.

Au moment de commander, la serveuse a refusé d'aller chercher de l'avocat dans les frigos, ce qui a passablement énervé la cliente. Ce à quoi l'employée du Pita Pit a répondu: "Et si je crachais dans ta pu**** de nourriture à la place?"

ShaeLynn Madplume parle aussi de discrimination de la part de la vendeuse en raison de son attitude complètement différente avec le client précédent, de type caucasien.

La vidéo a été visionnée plus de 500.000 fois et a permis d'avoir une preuve tangible de l'action de la serveuse irrespectueuse.

Le patron s'est excusé auprès des clients en déclarant être "choqué et triste" de cet incident et a affirmé avoir licencié la membre du staff en question. La police de Missoula mène actuellement une enquête.