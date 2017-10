Le bar à vins/bières et caviste pour particulier et professionnel, Ty Kav, a reçu une lettre de motivation culottée.

Située à Séné, en Bretagne, l'entreprise a publié la candidature sur son compte Facebook avec pour légende: "Une lettre de motivation au top pour notre Ty Kav. Il est venu nous la donner en main propre. On l'adore. Pas trop de fautes ! Et notre coup de cœur sur la devise."

Il faut bien avouer que l'humour est bien souvent une arme sous-estimée mais qui peut faire mouche lorsque l'on postule à une offre d'emploi. Voici le contenu de la lettre: "C'est avec un vif intérêt que je vous adresse ce courrier afin de postuler à votre annonce de recrutement. De nature festive, dynamique et motivée, souriant, élégant, votre annonce a retenu mon attention. Vins et bières sont des mets que je connais parfaitement. Mais aussi whisky, vodka et autres spiritueux font partie de ma vie quotidienne. Le lever de coude étant une passion pour moi, je suis bien évidemment disposé à venir vous montrer mes compétences lors d'une prochaine manifestation dans vos locaux. Seul bémol: ne jamais me laisser seul près d'une tireuse à bière (à vos risques et périls). Ma devise: Horizon pas net, reste à la buvette !"

Au niveau de son expérience, l'auteur de la lettre semble avoir un solide bagage. "Tenue de diverses buvettes, fête de la bière à Monterblanc, route des vins dans la région bordelaise, Beaujolais nouveau en 2014, 2015, 2016, rue de la Soif à Rennes sans jamais vomir."

D'après nos confrères de Ouest-France, l'étudiant aurait décroché quelques jours de mise à l'essai. Le culot paye parfois.