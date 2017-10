Importé en droite ligne du Japon, le concept des maisons closes peuplées de poupées en silicone est arrivé en Allemagne depuis le mois d'avril.

A l'intérieur du lieu dit le Bordoll (contraction de bordel et doll, poupée en anglais) situé à Dortmund, se trouvent onze figurines en silicone aux attributs différents et "réalistes" à souhait. Que ce soit la taille, le poids, les mensurations ou la couleur de la peau, il y en a pour tout le monde et ces détails sont repris avec précision sur le site du lieu pour réserver un moment avec Anna, Naomi ou Jessica. Pour compenser le prix de 2000 euros à l'unité de ces poupées, fabriquées au Japon, les clients doivent s'acquitter d'une somme de 80 euros pour une heure en compagnie de la poupée de leur choix.

Selon Evelyn Scwarz, la gérante des lieux qui est âgée de 29 ans, ce montant ne repousse néanmoins pas les intéressés, puisque ces poupées sont en moyenne réservées douze fois par jour.

Et tout est évidemment fait pour éviter les problèmes puisque les tenanciers procèdent à un nettoyage et une désinfection de chaque poupée après utilisation, alors que la clientèle afflue de toute l'Allemagne pour venir tester "par curiosité" ce bordel d'un nouveau genre. Dans le Daily Mail, qui s'est intéressé à ce concept, la gérante explique que les compagnes des clients se montrent très "tolérantes", certaines attendant même dans la voiture leur moitié occupée à l'intérieur.

Selon un psychologue, le succès de cet endroit peut s'expliquer par la possibilité de pouvoir tout faire avec ces figures de silicone.