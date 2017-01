Les autorités du comté de Leicester en Angleterre ont diffusé une vidéo glaçante, retraçant l'histoire dramatique d'une jeune fille qui a fait une rencontre sur le net.Cette histoire n'a pas été inventée. Avec l'accord des parents de Kayleigh Haywood, un film a été tourné, racontant comment l'adolescente était tombée dans un piège fatal.Un jour, elle a reçu un message via Facebook, d'un homme qu'elle ne connaissait pas. L’homme s’appelle Luke Harlow, il a 28 ans. En quelques jours, il arrive à la séduire, récupère son numéro de téléphone, lui envoie de nombreux messages et lui demandant un jour de venir le rencontrer... chez lui.Mais le conte de fée qu'elle imaginait se transforme en véritable cauchemar. L'homme l'enivre avant d'abuser d'elle. Et l'enfer continue lorsque le voisin de Harlow la poursuit dans un bois, la viole et la tue.Les autorités anglaises ont décidé de mettre en image ce terrible récit et de le diffuser pour mettre en garde les adolescents contre ce type de rencontres.