La cérémonie est animée par Bruno Guillon et Thomas Thouroude. Ce dernier, tenu au courant de la présence de Benoit Hamon dans la salle, s'adresse à lui après avoir remis le deuxième prix de la soirée: celui du meilleur album électro.





"Benoit Hamon est présent, ce soir ! Bonsoir, Benoit Hamon", lance l'animateur de France 2. "Vous avez des nouvelles de Manuel? Non ? Bon, d'accord..."





Hamon est filmé durant quelques secondes et la blague ne semble le faire rire... jaune. Le public ne s'est pas non plus esclaffé. Gênant.