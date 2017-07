Lorsque ceux-ci demandent une boisson, le personnel de bord espère échapper à l'une d'entre-elles d'après le Mirror: le Coca-Cola Light. A cause de la pression de l'air moins importante dans une cabine, le CO2 contenu dans la canette se libère plus facilement, ce qui rend la boisson encore plus gazeuse.





De ce fait, servir un Coca-Cola Light fait perdre plus de temps que les autres boissons puisque l'abondante mousse ne descend pas rapidement. Une hôtesse de l'air affirme même que le temps perdu aurait permis de servir trois personnes.