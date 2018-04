En attendant la saison 8 qui n'est pas prévue avant avril 2019, les fans de Game of Thrones cherchent la moindre occasion de parler de leur série préférée.

C'est le cas de Jennell Hall, une ingénieure américaine. C'est en travaillant sur une nouvelle subdivision du quartier de Kuna, dans l'Idaho (Etats-Unis) qu'elle a eu l'idée de donner le nom des personnages de sa série préférée aux nouvelles rues créées.

"D'habitude, mon supérieur me donne un thème à suivre mais, ici, il m'a laissé le champ libre. Je suis une geek. J'ai donc décidé de faire référence à Game of Thrones. J'ai également donné le nom de mon mari et de mon fils à d'autres artères", précise l'ingénieure.

Pour l'instant, les résidents pourront donc habiter dans Baratheon Ave (référence à Robert Baratheon qui a régné sur Westeros et sa lignée) ou dans la Rickon Street (le cadet des Stark).

Dans un futur proche, devraient naître la Sansa Street, Arya Place, Greyjoy Road et Tyrion Court. Ces noms ont déjà été approuvés par le comité du Comté.

Malheureusement, certains noms ont été refusé comme Stark ou Samwell.

Cette ville deviendra-t-elle une destination prisée pour les fans de la série?