Une plage ou une porte ? Voilà la grande question que se posent de nombreux internautes sur le réseau social Twitter. Tout est parti d'un post d'une certaine @rebeccareilly. Une simple photo avec la phrase "Est-ce une porte ou une plage ?" en légende.





En quelques jours, le post a été liké plus de 35 000 fois et commenté 20 000 fois. Alors que certains sont formels et voient sur l'image une plage, orientée à 90 degrés, d'autres sont d'un avis différent : il s'agit d'une porte avec un cadran vert.













Quelques jours plus tard, la fameuse @rebeccareilly a dévoilé la vérité en postant une nouvelle photo sur laquelle on aperçoit finalement la plage, à l'endroit, et non une porte.













Cependant, tous les internautes ne sont pas convaincus par la finalité de cette histoire (la preuve, la photo n'a récolté "que" 3000 likes et un peu plus de 400 commentaires), certains affirmant que les gens dans l'eau ont été rajoutés via le logiciel Photoshop.





Alors, une plage ou une porte ? A vous de décider...