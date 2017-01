Elles sont reconnaissables entre mille. Les premières notes de la BO d'Harry Potter, à la fois légères et énigmatiques. C'est sur cette base que Noah Mavuela, un jeune rappeur originaire de Brecht (province d'Anvers), a décidé de partir pour sortir un tube, intitulé "Black Magic".





Et ça fonctionne ! Le beat est attractif, le flow est assuré malgré le jeune âge de l'artiste (il n'a que 16 ans)... et les vues décollent ! Déjà plus d'un million et demi sur YouTube pour la vidéo ! Partagée sur de nombreuses pages Facebook dédiées au hip-hop, elle poursuit son chemin parmi les tendances actuelles !





Interviewé par Het Laatste Nieuws, Noah, aka Yung Mavu, explique la génèse de son tube. "Il y avait une fille dans ma classe qui était super fan d'Harry Potter et qui m'a poussé à faire des recherches là-dessus", dit l'ado. "J'ai d'abord trouvé un remix, puis peu après, j'ai rappé dessus. D'abord trente secondes, puis quelques amis m'ont alors demandé d'y consacrer une chanson entière".





Ils ont plutôt bien fait, quand on voit le succès de "Black Magic" ! Un buzz qui le rend quasi perplexe. "Je n'arrive toujours pas à y croire", explique Noah. "Il y a quelques jours, une maison de disques américaine a tenté de me contacter. Je ne sais pas trop ce que je dois en penser. C'est cool, mais je trouve déjà tout ce battage exagéré", ajoute-t-il, conscient que le succès pourrait lui échapper !