Zachary Cole Fernandez, un artiste de 30 ans, s'était volontairement rendu aux autorités le 10 janvier dernier. Le jour de l'An, il avait détourné en "Hollyweed" les célébrissimes lettres géantes blanches "HOLLYWOOD" sur les hauteurs de Los Angeles.

Le chef d'accusation d'entrée illégale sur une propriété privée a été retenu et non celui plus sérieux de vandalisme car le panneau n'a pas été abîmé, l'artiste n'ayant utilisé que des bâches pour le transformer.

Un journaliste de Vice News a rencontré celui que l'on surnomme "Jesus Hands", afin de comprendre son geste. " L'installation a pris environ 3 heures. J'ai fait des repérages les jours précédents et je suis passé à l'action dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, avec mon ex-femme ", commence Zachary. Comme les images le prouvent, l'artiste s'est blessé à la main alors qu'il s'attelait à mettre en place son oeuvre.

Fernandez explique que ce détournement du panneau le plus célèbre de Californie était sa manière de gérer le résultat des élections présidentielles américaines. " 2016 était une sale année. En un sens, je suis mort spirituellement l'année dernière. "

Le musicien et vidéaste est, on s'en doute, un militant pro-marijuana et se présente même comme un "Pot artist" ou... "artiste de la beuh". Son message pour 2017 est fort: "Amusez-vous, souriez, rigolez. Vous pouvez transformer n'importe quelle situation en un bon moment. "

Découvrez son interview (pour les sous-titres, cliquez sur le bouton prévu à cet effet):