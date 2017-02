C'est une scène assez étonnante qui s'est déroulée sous le regard des témoins, dans la commune de Berchem Saint-Agathe.





Pour une raison inconnue et assez inexpliquée, un automobiliste s'est retrouvée coincé entre un mur et des poteaux de bord de trottoir à l'angle d'une rue.





Il tente alors de sortir de ce piège mais cela ne se passe pas aussi facilement qu'espéré. D'après les témoins, la manœuvre a bien duré une quinzaine de minutes, n'épargnant pas la voiture au passage. Les deux ailes, les roues et les jantes sont à refaire. Et il n'est pas certain que l'assurance fonctionnera...