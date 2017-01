Ils ont en effet intercepté la semaine dernière un automobiliste qui roulait dans une voiture sans portières, sans pare-choc et sans plaque d'immatriculation. Mais, après tout, tant qu'il a un volant et des pédales c'est le principal non? Pas vraiment ! En agissant de la sorte, le conducteur a commis pas moins de 7 infractions différentes. A elle seule, l'absence de plaque d'immatriculation revient à 135 euros d'amende, expliquent nos confrères de BFM. Inutile de dire que l'homme va devoir débourser une sacrée somme... en plus d'avoir mis sa vie en danger.





Je venais de refaire la peinture et je n'ai pas remonté le véhicule car elle n'était pas tout à fait sèche". L'histoire ne dit pas si les gendarmes l'ont cru mais, ce qui est sûr, c'est qu'il a dû rentrer à pied chez lui.



