Douloureux: un homme se coince un testicule dans un tabouret Ikea

Gaffes

Attention aux utilisateurs masculins du tabouret Marius. Il peut être dangereux pour vos parties intimes.

Prendre sa douche peut parfois se révéler plus périlleux que prévu: entre la glissade sur la savonnette ou le pommeau qui tombe du ciel, il existe un troisième danger plus incongru: les meubles. Oui, certains apprécient glisser un tabouret dans leur douche pour être plus à l'aise au moment de se laver. Et parfois, cela peut avoir des conséquences fâcheuses.

Un certain Claus Jorstad peut en témoigner. Ce Norvégien a écrit un message sur la page officielle de Ikea, en se plaignant de s'être coincé un testicule dans un tabouret Marius, qui a la particularité d'être percé au niveau du siège. "J'ai découvert d'un seul coup qu'un tabouret peut avoir de malheureuses conséquences pour un homme", a-t-il expliqué, la mort dans l'âme...

Mais que s'est-il donc passé ? C'est on ne peut plus scientifique: au moment de s'asseoir, un testicule de l'infortuné client s'est donc glissé dans un trou. Sous le jet d'eau chaude, celui-ci a a grossi et est donc resté coincé dans le tabouret quand Carl a souhaité se relever. Il a donc fallu attendre que le testicule rétrecisse au contact de l'eau froide pour se libérer. Ouille...

Ni une, ni deux, Ikea lui a répondu afin qu'il évite ce genre de désagrément lors de sa prochaine douche. La marque suédoise lui a tout simplement conseillé de retirer le tabouret de sa douche ou de s'installer dessus avec un caleçon au moins. Malin...