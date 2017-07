La scène s'est passée dans la galerie The 14th Factory à Los Angeles.

Une jeune femme est entrée dans l'exposition, s'est accroupie pour prendre un selfie et, malheureusement, a fait vaciller l'une des colonnes qui servait de socle aux oeuvres d'art. En tombant, la colonne en a poussé d'autres dans un effet de domino catastrophique.

"Cette fille est venue avec son amie et même si on a demandé à tout le monde de faire attention, le staff était en pleine conversation et n'a pas prêté attention à ce que les jeunes femmes faisaient", expliquent les employés de la galerie.

Un malencontreux accident qui aurait pu causer de très gros dégâts. En effet, chacune des 16 oeuvres tombées est estimée à 20.000 dollars, soit 17.440 euros. Heureusement pour la maladroite, la plupart des couronnes étaient intactes. "Nous avons réparé la plupart mais quelques unes, les plus délicates, sont toujours en atelier, elles pourraient être détruites pour de bon", regrettent les personnes chargées de l'exposition sur sa page Facebook.

Tout cela finit bien pour l'étudiante puisque l'atelier a décidé de ne pas la poursuivre. "La demoiselle était horrifiée et énervée. On a décidé de ne pas la poursuivre étant donné que c'était clairement un accident et qu'elle est étudiante. De plus, en tant qu'ASBL, nous n'aurions pas eu assez d'argent pour aller en justice."