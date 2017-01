Voulant faire plaisir à sa copine, il lui a offert un tour en Ferrari 458 Italia.



Pour garder un souvenir de cette belle journée, il a installé une caméra embarquée dans la supercar. Après quelques instants, le conducteur s'est senti un peu trop en confiance et a commencé à accélérer sur la route sinueuse. Sa copine, pas très en confiance, lui demande alors d'être prudent mais il continue.



Au premier virage, il a tenté de freiner mais n'a pas pris convenablement le virage et s'est crashé lamentablement dans un rail de sécurité. Plus de peur que de mal pour le couple qui n'a pas été blessé. Cependant, comme on peut le voir sur les images, la Ferrari a été très abîmée.