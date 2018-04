Cette gaffe a offert aux amis du jeune homme un énorme fou rire.

Oublier de mettre le frein à main, une angoisse pour tout automobiliste un peu pressé. Pour ce jeune homme, le cauchemar est devenu réalité.

Garé dans un champs, on peut le voir sortir de sa voiture et vite se rendre compte que quelque chose cloche. En effet sa voiture bouge et commence à dévaler une longue pente.

Une descente qui se terminera plusieurs centaines de mètres plus bas.