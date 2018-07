Le 1er juillet, les pompiers étaient en train de secourir un homme au bord du lac de Chalain, dans le Jura. Alors que le moteur du véhicule tourne pendant l'intervention, afin de tenir en charge certains équipements et assurer au mieux le confort des personnes prises en charge, deux hommes ont l'idée de dérober le camion. Dans la vidéo, les deux compères se félicitent d'ailleurs de leur acte: "On n’a qu’une vie, on a des couilles".

Un vol qui a suscité de nombreuses réactions scandalisée de la part d'internautes ... et qui a fait réagir un des deux auteurs. En effet, ce dernier a osé poster une nouvelle vidéo dans laquelle il se moque littéralement des gens et assume son acte.

Par sûr qu'il rigolera encore autant quand il sera en prison.