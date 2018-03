La police de Buffalo, dans le Minnesota, a publié la photo de la voiture utilisée par l'adolescente pour passer son permis. Celle-ci était encastrée dans la devanture du centre d'examen.





© Buffalo Police Department, Minnesota



L'impact a généré des dégâts importants du véhicule et du bâtiment. L'examinatrice, âgée de 60 ans, a été emmenée à l'hôpital en ambulance. Ses jours ne sont pas comptés. La jeune conductrice n'a pas été blessée et les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment sont sains et saufs.





L'histoire ne le dit pas, mais l'on se doute qu'elle n'est pas repartie avec un autre examinateur pour passer son examen.

C'est le cas de cette jeune Américaine de 17 ans, qui devait passer son permis de conduire pratique la semaine passée et qui a confondu la marche arrière avec la marche avant.