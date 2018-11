La YouTubeuse rend hommage aux victimes de la Grande Guerre à califourchon sur son compagnon, avec les termes "hihi" et "pipi" en sous-texte...

La YouTubeuse et influenceuse française Emma CakeCup est au coeur de la tempête. En cause ? Son hommage sexy, mais surtout déplacé, aux victimes de la Grande Guerre, dont nous fêtions hier le centenaire. Voulant rendre hommage ce 11 novembre aux morts tombés pour la France entre 1914 et 1918, la YouTubeuse a estimé opportun, sur une photo d'elle en tenue légère à dentelle, à califourchon sur son compagnon Vlad Oltean (un autre influençeur), d'écrire cette description : "Avec ma beauté. Je rigole parce que je suis en train de lui faire pipi dessus. Hihi allez bon dimanche ! Une pensée aux morts tombés pour la France."

© INSTAGRAM



Plus que la teneur du propos, c'est évidemment le lien douteux entre l'image et la première partie (futile) du commentaire et la dernière phrase, à la thématique nettement plus lourde de sens, qui suscite l'ire de nombreux internautes...

Face à l'afflux de commentaires négatifs, la jeune femme a préféré retirer son hommage textuel aux soldats décédés, avant de le remettre dans sa story, cette fois sans photo.

Après coup, elle a précisé : "Une pensée aujourd'hui aux morts tombés pour la France. J'ai voulu le mettre sous ma dernière photo mais je me suis dit que ça allait être déplacé donc j'ai enlevé. Plus de 1,3 million de militaires morts pendant cette guerre. 300 000 civils. Plus de 4 millions de blessés. Pensons à eux".

Avec plus d'1,5 million d'abonnés sur Instagram et 1,4 million sur Youtube, Emma CakeCup est l'une des YouTbeuses françaises les plus influentes... et controversées. Accusée de s'exhiber un peu trop sur les réseaux sociaux, elle s'est déjà retrouvée au coeur de plusieurs polémiques.